Arbeiter stürzt von Dach und stirbt

Heidenheim (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist in Heidenheim von einem Dach gestürzt und gestorben. Ein Kollege fand den 29-Jährigen, der noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann hatte am Vortag das Dach einer Firma abdichten wollen. Dabei fiel er über eine Brüstung und stürzte etwa acht Meter tief. Es gibt keine Hinweise darauf, dass noch jemand anderes an dem Unfall beteiligt war. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die Kollegen des Mannes.