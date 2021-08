Lauf (dpa/lsw) - Bei Dacharbeiten im Ortenaukreis ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Der Mann rutschte am Montag in Lauf vermutlich aus und stürzte danach von einer Dachrinne etwa vier bis fünf Meter in die Tiefe, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der 59-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

