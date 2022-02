Arbeiter stirbt an Verletzungen durch herabfallende Stangen

Dornstetten (dpa/lsw) - Herabfallende Aluminiumstangen haben einen Arbeiter im Landkreis Freudenstadt am Kopf getroffen und tödlich verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb der 48-Jährige am Freitag an den Folgen des Arbeitsunfalls.

Der Mann hatte am vergangenen Montag per Funk einen Kran in einer Firmenhalle in Dornstetten bedient, als sich dessen Ladung löste. Tonnenschwere Aluminiumstangen hatten ihn am Kopf getroffen. Der Mann war mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei schließe die Beteiligung eines Außenstehenden aus. Es sei zunächst aber noch unklar, ob es wegen einer technischen Störung oder menschlichen Versagens zu dem Unfall kam.

© dpa-infocom, dpa:220221-99-225646/5