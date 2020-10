Arbeitgeber werfen Verdi Wortbruch vor

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Tarifkonflikt für den Nahverkehr hat der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV) der Gewerkschaft Verdi fortgesetzte Falschinformation vorgeworfen. Der KAV wolle die Arbeitsbedingungen entgegen Verdi-Behauptungen nicht verschlechtern, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Verband kritisierte Verdi zudem dafür, entgegen einer vorherigen Ankündigung für Mittwoch und Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen zu haben.

Verdi fordert in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Erhöhung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich. Auch die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich hält der KAV für wirtschaftlich untragbar und will den bisherigen Manteltarifvertrag unverändert bis Ende 2021 in Kraft setzen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober in Potsdam geplant.