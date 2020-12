Atomkraftwerk Neckarwestheim: Standort-Abfalllager übergeben

Neckarwestheim (dpa/lsw) - Der Energiekonzern EnBW hat das Standort-Abfalllager auf dem Gelände des Atomkraftwerks Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) in Betrieb genommen und an die staatliche Gesellschaft für Zwischenlagerung übergeben. Damit seien alle Zwischenlager der EnBW an den Staat übergeben, teilte das Unternehmen am Montag mit. In den Einrichtungen sollen schwach- bis mittelradioaktive Abfälle aus dem Rückbau der Atomkraftwerke zwischengelagert werden. Von fünf Atomkraftwerksblöcken im Südwesten läuft nur noch Block II in Neckarwestheim. Block I, Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) und beide Blöcke in Philippsburg (Landkreis Karlsruhe) befinden sich bereits im Rückbau. Block II in Neckarwestheim darf noch maximal bis Ende 2022 Strom produzieren.