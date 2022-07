Auch Ballas verletzt: KSC gehen die Innenverteidiger aus

Karlsruhe (dpa/lsw) - Florian Ballas vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat sich beim Spiel gegen den 1. FC Magdeburg (2:3) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt für mehrere Wochen aus. Das gaben die Badener am Montag bekannt. «Die Innenverteidiger-Position bleibt unsere "Seuchenposition"», hieß es in einer Mitteilung des Clubs. Neben Ballas muss KSC-Trainer Christian Eichner derzeit auch auf die verletzten Abwehrspieler Daniel O'Shaughnessy, Felix Irorere und Christoph Kobald verzichten.

Nach zwei Niederlagen in den ersten zwei Liga-Spielen der Saison tritt der KSC am Freitag (18.00 Uhr) im DFB-Pokal beim Oberligisten TSG Neustrelitz an.