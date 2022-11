Auch Löwen-Talent Michalski muss aussetzen: OP bei Jaganjac

Mannheim (dpa/lsw) - Nach den Verletzungen von Uwe Gensheimer und Halil Jaganjac müssen die Rhein-Neckar Löwen einen weiteren Ausfall verkraften. Handball-Talent Niklas Michalski zog sich im Training am Freitag eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zu, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Michalski wird in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen und erst im Januar in der Wintervorbereitung wieder dabei sein.

Beim kroatischen Neuzugang Jaganjac steht inzwischen fest, dass die verletzte Schulter operiert wird. Erst danach könne über die Ausfallzeit eine Angabe gemacht werden, teilte der Club mit. Der Tabellendritte wird voraussichtlich lange ohne seinen Rückraum- und Innenblock-Spieler auskommen müssen.