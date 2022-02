Auch Volleyball-Spiel Wiesbaden gegen Stuttgart abgesagt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen eines Corona-Ausbruchs im Team der Volleyballerinnen des VC Wiesbaden muss auch das für Samstag geplante Heimspiel gegen den Spitzenreiter Allianz MTV Stuttgart abgesagt werden. Wie die Hessinnen mitteilten, hat die Volleyball-Bundesliga (VBL) am Freitag dem Antrag des VCW auf eine Verlegung zugestimmt. Wann die Partie nachgeholt wird, stehe noch nicht fest. Am Mittwoch hatten die Wiesbaderinnen wegen der Infektionen bereits beim VC Neuwied 77 nicht antreten können.

Nach Angaben des Tabellensiebten befinden sich derzeit vier Spielerinnen in der Isolation, der Rest der Mannschaft habe sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben. Trainer Benedikt Frank und das Team hoffen nun darauf, dass sie in dem für 12. Februar (19.00 Uhr) angesetzten Heimspiel gegen Nawaro Straubing wieder antreten können.

