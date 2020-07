Auerhahn erschlagen: Prozess gegen zwei Männer beginnt

Titisee-Neustadt (dpa/lsw) - Weil sie einen vom Aussterben bedrohten Auerhahn im Schwarzwald getötet haben sollen, müssen sich zwei Männer von heute Morgen an vor Gericht verantworten. Den 21 und 23 Jahre alten Männern wird ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz vorgeworfen, dem Jüngeren zudem eine Tiertötung. Die Männer sollen den Vogel laut Staatsanwaltschaft im August vergangenen Jahres nach dem Besuch eines Volksfestes am Feldberg betrunken in seinem Schutzgebiet gestört und aufgescheucht haben. Der Anklage zufolge erschlug der 21-Jährige den Auerhahn schließlich mit einem stumpfen Gegenstand. Die Tat war gefilmt worden und hatte überregional für Bestürzung gesorgt.

Die beiden Männer müssen sich nun vor dem Jugendrichter am Amtsgericht Titisee-Neustadt verantworten. Das Töten eines Tieres ohne vernünftigen Grund ist laut Tierschutzgesetz verboten. Es drohen demnach bis zu drei Jahre Haft oder Geldstrafen.