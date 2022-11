Auf Vermieter eingestochen: Frau angeklagt

Hechingen (dpa/lsw) - Eine 63-Jährige ist wegen versuchten Mordes angeklagt worden, weil sie mit zwei Messern auf ihren Vermieter losgegangen sein soll. Der Deutschen wird vorgeworfen, an der Haustür des 77-Jährigen in Bisingen (Zollernalbkreis) auf ihn eingestochen zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Der Mann schlug demnach die Türe zu und kam mit leichten Verletzungen davon. Streitigkeiten der beiden, die auch Nachbarn sind, haben den Ermittlungen nach zu dem Angriff geführt.

Die Frau sitzt seit der Tat im Juni dieses Jahres in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen wollte sie sich nicht äußern. Sie war laut Staatsanwaltschaft zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Das Landgericht Hechingen muss nun entscheiden, ob es die Anklage wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zulässt.