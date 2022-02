Auffahrunfall auf A6 bei Weinsberg: Zwei Verletzte

Weinsberg (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 6 bei Weinsberg (Landkreis Heilbronn) ist ein Kleintransporter auf einen Sattelzug aufgefahren. Dabei wurden die beiden Fahrer verletzt. Der Transporter war nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Sattelzug auffuhr. Dabei wurde der Fahrer des Transporters eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Weitere Angaben zu den Unfallbeteiligten machte die Polizei nicht. Die Autobahn in Richtung Mannheim wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.

