Auffahrunfall auf der Autobahn 5 mit elf Verletzten

Neuried (dpa/lsw) - Bei einem größeren Auffahrunfall auf der Autobahn 5 in der Nähe von Neuried (Ortenaukreis) sind am Mittwochmorgen elf Menschen verletzt worden. Wie schwer, war nach Polizeiangaben noch unklar. Zu dem Unglück war es gekommen, als ein Mann offenbar zu schnell auf der Überholspur unterwegs war und dann bei stockendem Verkehr in das Auto vor ihm fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen nach vorne geschleudert - drei weitere Autos fuhren ineinander. Die Fahrbahn Richtung Süden wurde gesperrt.

