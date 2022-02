Auffahrunfall bei Crailsheim: Mann lebensgefährlich verletzt

Crailsheim (dpa/lsw) - Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll der Autofahrer ein Stauende vor einer Baustelle zu spät gesehen haben, weshalb er auf einen dort stehenden Lastwagen auffuhr. Der lebensgefährlich verletzte Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn 6 musste am Mittwoch zunächst voll gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-946913/2