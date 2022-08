Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen: Drei Verletzte

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen sind drei Menschen verletzt worden. Ein Muldenkipper-Fahrer war auf die Bundesstraße 10 bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) abgebogen und übersah die an einer roten Ampel stehenden Fahrzeuge, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Mit voller Wucht fuhr der Muldenkipper demnach am Mittwochmittag auf einen Wagen eines 42-Jährigen auf. Dieser wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Dessen Wagen wurde durch die Wucht auf ein weiteres Auto geschoben. Auch dieses prallte auf das davorstehende Fahrzeug. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Aufprall leicht verletzt.

Alle drei Verletzten kamen in Krankenhäuser. Zwei Autos und der Muldenkipper waren zerstört und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 45.000 Euro. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt, was zu Verzögerungen im Verkehr führte.