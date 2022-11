Auffahrunfall mit vier Lkw auf A8: Fahrer tödlich verletzt

Ulm (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Gruibingen (Landkreis Göppingen) sind vier Lastwagen miteinander kollidiert. Ein Lastwagenfahrer wurde tödlich verletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Ein Fahrer konnte sich den Angaben nach selbst aus seinem Lkw befreien. Wie es um die zwei weiteren Beteiligten steht, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Einsatzkräfte seien vor Ort und würden sich ein Bild von der Situation machen, sagte der Sprecher. Die Lkw waren an einem Stauende ineinander geraten. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.