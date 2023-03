Aufzuchtanlage für Marihuana im Allgäu gefunden

München (dpa) - In einem Feldstadel im Landkreis Unterallgäu hat die Polizei eine Aufzuchtanlage mit mehreren Marihuanapflanzen gefunden. Dort und in zwei Wohnungen, unter anderem des Stadelbesitzers, fanden die Ermittler Marihuana im Kilogrammbereich, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der 35-jährige Besitzer und sein 39 Jahre alter Bruder stehen im Verdacht, damit gehandelt zu haben.

Noch am selben Tag erließ ein Ermittlungsrichter gegen den 35-Jährigen einen Haftantrag. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Der 39-jährige Bruder blieb zunächst auf freiem Fuß.