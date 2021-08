Augsburg zum Liga-Start ohne Finnbogason: Caligiuri zurück

Augsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss zum Saisonstart auf Alfred Finnbogason verzichten, dagegen ist Daniel Caligiuri wieder zurück. Die Schwaben hießen den Routinier nach seiner Quarantäne-Zeit wegen eines positiven Corona-Tests am Mittwoch wieder auf dem Platz willkommen. Dagegen fehlte der isländische Stürmer Finnbogason laut «Kicker» wegen einer Innenbandverletzung im Sprunggelenk und wird demnach auch am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga nicht gegen die TSG 1899 Hoffenheim auflaufen können.

Finnbogason hatte sich beim 4:2 im DFB-Pokal auswärts gegen den Greifswalder FC verletzt. Nach einer Stunde war er ausgewechselt worden, für ihn kam Michael Gregoritsch.

Der FC Augsburg will im Heimspiel gegen Hoffenheim mit einem erfolgreichen Liga-Start gleich in Schwung kommen. «Wir haben viel vor diese Saison», sagte Neuzugang Arne Maier, der mit der U21 als Kapitän im Sommer Europameister geworden war. Der 22-Jährige war von Hertha BSC für ein Jahr ausgeliehen worden, der FCA hat zudem eine Kaufoption.

Zuletzt war Maier an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Mit den Ostwestfalen schaffte der Mittelfeldakteur den Klassenerhalt. «Ich musste Verantwortung übernehmen, aber genau das wollte ich», sagte Maier am Mittwoch auf der Internetseite des Clubs. «Die Leihe und der Abstiegskampf haben mich persönlich vorangebracht.»

