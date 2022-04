Aus für Schunk und Niemeier bei Tennis-Turnier in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Qualifikantin Natasja Schunk und Wildcard-Inhaberin Jule Niemeier sind beim Tennis-Turnier in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden. Die 22 Jahre alte Dortmunderin Niemeier zog am Dienstagabend gegen die frühere kanadische US-Open-Gewinnerin Bianca Andreescu 6:7 (5:7), 3:6 den Kürzeren.

Die 18-jährige Schunk aus Ludwigshafen verlor gegen die Kasachin Jelena Rybakina mit 6:7 (3:7), 5:7. Die Weltranglisten-19. Rybakina hatte am vergangenen Wochenende entscheidenden Anteil am Sieg Kasachstans im Billie-Jean-King-Cup über die deutsche Auswahl. Gegen die deutsche Nummer eins, Angelique Kerber, hatte sie in drei Sätzen gewonnen, Laura Siegemund ließ sie keine Chance.

Die deutsche Meisterin Eva Lys und Lucky Loserin Tamara Korpatsch kamen dagegen weiter. In ihrem ersten Hauptfeldmatch auf der WTA-Tour rang die 20 Jahre alte Qualifikantin vom Hamburger Club an der Alster die Schweizerin Viktorija Golubic mit 5:7, 7:5, 7:5 nieder und sorgte damit für eine große Überraschung. Die Hamburgerin Korpatsch setzte sich gegen die Italienerin Camila Giorgi 3:6, 7:6 (7:2), 6:1 durch.

Am Mittwoch (nicht vor 18.30 Uhr/Eurosport) greift die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber ins Turniergeschehen ein. Die deutsche Nummer eins aus Kiel steht gegen die an fünf gesetzte Estin Anett Kontaveit vor einer schwierigen Aufgabe. Auch Laura Siegemund gegen die Slowenin Tamara Zidansek und Lys in ihrem Achtelfinale gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek müssen ran. Das Turnier ist mit 611 210 Euro dotiert.