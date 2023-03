Ausfälle in Stuttgart - Wartezeiten in Karlsruhe/Baden-Baden

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen eines ganztägigen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi wird es heute keinen regulären Reisebetrieb am Flughafen Stuttgart geben. Es könnten laut Flughafen nur Sicherheitslandungen sowie medizinische und militärische Flüge durchgeführt werden. Regulär seien 169 Flugbewegungen geplant gewesen, von dem Warnstreik seien rund 20.000 Passagiere betroffen. Der Airport empfahl Reisenden, sich bei ihrer Fluglinie zu informieren und nicht zum Flughafen zu kommen.

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wird es trotz des Streikaufrufs Starts und Landungen geben. Es könne jedoch zu längeren Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen kommen, sagte Geschäftsführer Uwe Kotzan. Passagiere sollten mehr Zeit einplanen und sich noch vor der Reise über ihren Flugstatus informieren.

Grund für die Warnstreiks sind laut Verdi Verhandlungen zur Bezahlung in der Luftsicherheitsbranche sowie der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Zuletzt hatte Verdi am 17. Februar am Stuttgarter Flughafen zum Warnstreik aufgerufen. Auch damals wurde der Flughafen lahmgelegt.