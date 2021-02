Ausschuss zu Expo-Pavillon legt Abschlussbericht vor

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Affäre um den Expo-Pavillon in Dubai hat Wellen geschlagen: Heute wollen die Fraktionen des Untersuchungsausschusses des Stuttgarter Landtags ihr jeweiliges Abschlussvotum vorstellen. Vorsitzender Jürgen Filius (Grüne) sagte: «Naturgemäß fällt das Fazit der einzelnen Fraktionen unterschiedlich aus, Feststellungen werden unterschiedlich bewertet.» Verantwortliches Ressort in der grün-schwarzen Landesregierung ist das Wirtschaftsministerium mit Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) an der Spitze.

Die SPD hatte den Rücktritt der CDU-Politikerin gefordert, die FDP hielt das für überzogen. Mitte März ist im Südwesten Landtagswahl. Eigentlich sollte eine Projektgesellschaft bestehend aus Ingenieurkammer, Messegesellschaft Freiburg und Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation den Pavillon komplett mit der Hilfe von Firmen finanzieren. Sie hatte ihn als Vorhaben «aus der Wirtschaft für die Wirtschaft» deklariert. Weil aber Sponsoren ihre Zusagen zurückzogen, sprang das Land ein. Die Kosten für das Projekt, also für Bau und Betrieb des Pavillons sowie für die Teilnahme an der Expo, liegen inzwischen bei voraussichtlich 15 Millionen Euro.

Hoffmeister-Kraut hatte im Untersuchungsausschuss Fehler ihres Ressorts eingestanden, aber keine persönliche Verantwortung. Die Grünen hatten Unverständnis über das Agieren des Wirtschaftsministeriums geäußert und die CDU, Juniorpartner in der Koalition, die Ressortchefin verteidigt.

