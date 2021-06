Auto überschlägt sich auf Autobahn 5: Drei Verletzte

Hirschberg (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Zuvor hatte der 65 Jahre alte Fahrer des Autos die Kontrolle verloren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 65-Jährige und seine zwei Beifahrer erlitten bei dem Unfall am Donnerstagabend leichte Verletzungen. Laut Polizei waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Die Ursache sei ein Fahrfehler gewesen.

