Auto überschlägt sich: Insassen leicht verletzt

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Wagen hat sich nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Mannheim mehrmals überschlagen. Rettungskräfte brachten die beiden Insassen des Wagens mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 38 Jahre alte Fahrer überfuhr am frühen Samstagmorgen eine rote Ampel und stieß mit seinem Wagen gegen das Auto einer 60-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß stieß der Wagen gegen einen Baum und gegen einen Strommast. Anschließend überschlug er sich mehrmals und kam auf der Straße zum Stehen. Die 60-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Die Polizei sperrte die Straße für mehrere Stunden.

© dpa-infocom, dpa:210724-99-505322/2