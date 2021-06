Auto überschlägt sich: Mann schwer verletzt

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Mann hat sich auf der Autobahn 81 nahe Ludwigsburg mit seinem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann war am Sonntagmorgen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er mit seinem Auto von der Straße abkam und sich überschlug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen streifte die Leitplanke und eine Notrufsäule. Anschließend landete er mit allen Rädern wieder auf der Straße. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Ursache war zunächst unklar.

