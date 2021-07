Auto überschlägt sich: Vier Jugendliche schwer verletzt

Esslingen (dpa/lsw) - Das Auto eines 18-Jährigen hat sich im Kreis Esslingen mehrmals überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der 18 Jahre alte Fahrer und seine drei jugendlichen Mitfahrer wurden bei dem Unfall in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann verlor auf einer nassen Straße in Leinfelden-Echterdingen die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schleuderte, überschlug sich mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte brachten den jungen Mann und seine Mitfahrer im Alter zwischen 14 und 16 Jahren in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210725-99-522672/2