Auto überschlägt sich: Zwei junge Frauen leicht verletzt

Weil der Stadt (dpa/lsw) - Zwei Frauen haben sich bei einem Unfall in Weil der Stadt (Landkreis Böblingen) leicht verletzt. Sie hätten sich am Montag auf der Landstraße zwischen Merklingen und Hausen mit ihrem Fahrzeug mehrfach überschlagen, bis es dann auf dem Dach zum Liegen kam. Die 21-jährige Fahrerin habe aus zunächst ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Auto verloren. Sie und die 16-jährige Beifahrerin wurden den Angaben nach in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

