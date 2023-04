Auto überschlägt sich: Zwei Menschen schwer verletzt

Baiersbronn (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße in Klosterreichenbach (Landkreis Freudenstadt) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Männer waren in der Nacht zum Dienstag mutmaßlich stark alkoholisiert in einem Auto unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und von der Straße abkam, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Auto überschlug sich, dabei wurde ein Insasse aus dem Wagen geschleudert. Der andere war im Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden.

Nach Angaben der Polizei wurden beide Männer bei dem Unfall schwer verletzt und einer von ihnen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details zum Sachschaden und Unfallhergang seien zunächst nicht bekannt gewesen, sagte der Sprecher. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die B462 in Klosterreichenbach in beide Richtungen voll gesperrt.