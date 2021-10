Auto überschlägt sich: Zwei Verletzte

Weil im Schönbuch (dpa/lsw) - Zwei Männer haben sich im Kreis Böblingen mit einem Auto überschlagen und sind dabei verletzt worden. Der 34 Jahre alte Fahrer war am späten Freitagabend mit seinem Beifahrer in Richtung Tübingen unterwegs, als er mit seinem Auto auf die Verkehrsinsel fuhr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 33 Jahre alte Beifahrer wurde schwer verletzt, der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser.

© dpa-infocom, dpa:211002-99-451148/2