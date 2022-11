Auto erfasst Fußgänger: Senior lebensgefährlich verletzt

Durmersheim (dpa/lsw) - Ein 69-Jähriger ist in Durmersheim (Landkreis Rastatt) von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Er wird in einem Krankenhaus behandelt, wie die Polizei mitteilte. Der Senior wollte am Freitag von einem Feldweg aus eine Straße überqueren, als es zu dem Unfall kam. Die 34 Jahre alte Autofahrerin wurde nicht verletzt. Die Straße musste laut Polizei für ein paar Stunden gesperrt werden. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar.