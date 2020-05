Auto erfasst Roller bei Wendemanöver: Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger hat in Ludwigsburg (Landkreis Ludwigsburg) bei einem Wendemanöver mit dem Auto ein Kraftrad erfasst und den 51-jährigen Fahrer schwer verletzt. Der Mann habe an einer Straßeneinmündung verbotenerweise gewendet und dabei nicht auf den Mann und dessen Dreirad-Roller geachtet, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der 51-Jährige stürzte bei der Kollision. Ein Krankenwagen brachte ihn schwer verletzt in eine Klinik.