Straubenhardt (dpa/lsw) - Ein 19-Jähriger, der mit seinem Auto im Enzkreis gegen einen Baum geprallt war, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der junge Mann war den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen bei Straubenhardt zu schnell in eine Kurve gefahren und dort von der Straße abgekommen. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen - mit lebensgefährlichen Verletzungen.