Auto in Flammen: Autobahn 5 voll gesperrt

Hemsbach (dpa/lsw) - Wegen eines brennenden Autos nahe der Anschlussstelle Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) und starken Rauchs ist die Autobahn 5 in Richtung Frankfurt kurzzeitig voll gesperrt worden. Die Sperrung wurde am Nachmittag aufgehoben. Der Fahrer hatte den Wagen auf dem Standstreifen abgestellt, ehe es vollständig brannte. In dem Auto hatten sich zwei Erwachsene und drei Kinder befunden. Alle blieben unverletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

