Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich: Schwerverletzte

Laufenburg (Baden) (dpa/lsw) - Vier Menschen sind bei einem Autounfall auf der Landesstraße 151a in Laufenburg (Landkreis Waldshut) schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger war am frühen Sonntagmorgen vermutlich aufgrund von überhöhtem Tempo mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sowie drei weitere Insassen im Alter von 18 und 19 Jahren wurden schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Neben der Ermittlung zur Unfallursache prüft die Polizei nun auch, ob der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand.

© dpa-infocom, dpa:220213-99-103648/2