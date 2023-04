Auto kracht gegen Betonsäule: Fünf Schwerverletzte

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug gegen eine Betonsäule im Michaelstunnel in Baden-Baden gekracht. Er und seine vier Mitfahrer wurden bei dem Unfall am frühen Ostersonntag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 32-Jährige war demnach vermutlich zu schnell unterwegs gewesen. Der Wagen fuhr in den Tunnel und prallte dann im Bereich des Beschleunigungsstreifens gegen die Säule. Alle fünf Verletzten wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Noch bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich betrunken gewesen sein soll. Ihm werde eine Blutprobe entnommen sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.