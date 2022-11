Auto kracht gegen Hauswand: Fahrer im Krankenhaus

Bad Herrenalb (dpa/lsw) - Ein Auto ist in Bad Herrenalb (Landkreis Calw) gegen ein Gebäude der Evangelischen Kirchengemeinde geprallt. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, war der 87-jährige Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache am Morgen von der Straße abgekommen. Er durchbrach mit seinem Auto die Grundstücksmauer und krachte schließlich gegen eine Wand des Gebäudes. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht und wird dort laut Polizei derzeit behandelt. Der Schaden an dem Haus wird auf 60.000 Euro geschätzt, der Schaden am Auto auf 30.000 Euro.