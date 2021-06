Auto mit zwei Insassen überschlägt sich

Lahr (dpa/lsw) - Ein Kleinwagen, in dem eine 21 Jahre alte Babysitterin und eine Dreijährige saßen, hat sich am Samstag in der Nähe von Lahr (Ortenauskreis) überschlagen. Die Frau und das Mädchen wurden dabei verletzt und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Als das Mädchen auf der Rückbank quengelte, drehte sich die Babysitterin den Angaben zufolge nach dem Kind um. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und überschlug sich. Das Auto landete schlussendlich wieder auf den Rädern.

© dpa-infocom, dpa:210612-99-964907/2