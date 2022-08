Auto prallt auf Motorrad: Zwei Tote bei Unfall

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Mann und eine Frau auf einem Motorrad sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nahe Baden-Baden (Kreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein Autofahrer am Samstagabend auf eine Kreisstraße ein und prallte dabei gegen das Motorrad. Der Mann und die Frau, beide etwa 50 Jahre alt, erlitten schwerste Verletzungen und starben noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte versorgten den Autofahrer, einen Anfang-30-Jährigen, der einen Schock erlitt. Wer das Motorrad lenkte, war noch unklar.