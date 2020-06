Waiblingen (dpa/lsw) - Auf regennasser Straße ist ein 32 Jahre alter Autofahrer im Rems-Murr-Kreis gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Sonntag kurz nach der Anschlussstelle Winterbach in Richtung Stuttgart mit «nicht angepasster Geschwindigkeit» unterwegs gewesen und nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei in Aalen mit. Seine 61 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt.