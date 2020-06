Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt

Waldbrunn (dpa/lsw) - Ein 56 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto bei Waldbrunn im Neckar-Odenwald-Kreis frontal gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann fuhr durch eine Senke und kam dann aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen nach links von der Kreisstraße ab, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer, der allein im Auto saß, wurde bei dem Aufprall am Dienstagabend so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.