Auto prallt gegen Baum: Vater und Sohn in Lebensgefahr

Stutensee (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall sind am Mittwochmorgen ein 61 Jahre alter Autofahrer und sein 31-jähriger Sohn lebensgefährlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge kam der Mann mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in der Nähe von Stutensee (Kreis Karlsruhe) von einer Landstraße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er und der mit ihm im Auto sitzende Sohn mussten laut Polizei notoperiert werden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 12 000 Euro geschätzt.

