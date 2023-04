Auto prallt nach Aquaplaning gegen stehenden Wagen

Tuningen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall nach Starkregen auf der Autobahn 81 sind sieben Menschen verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Autofahrer war am Karfreitag nahe Tuningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke geprallt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mit drei weiteren Insassen wartete er demnach auf dem Seitenstreifen im Wagen auf die Polizei. Als kurz darauf ein 49 Jahre alter Autofahrer an gleicher Stelle wegen Aquaplanings ins Schleudern geriet, prallte dessen Wagen den Angaben zufolge gegen den stehenden.

Die vier Insassen des ersten und die drei des zweiten Fahrzeugs verletzten sich leicht und kamen in Krankenhäuser. Die Polizei schätzte den Schaden am Dienstag auf rund 80.000 Euro.