Auto rammt Radler frontal - 83-Jährige schwer verletzt

Dillingen (dpa) - Ein 83 Jahre alter Radfahrer ist in Schwaben von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe am Donnerstag mit seinem Rad an einem Feldweg eine Staatsstraße bei Dillingen überqueren wollen, als er vom Wagen einer 34 Jahre alten Fahrerin frontal gerammt wurde, teilte die Polizei mit. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Die Augsburger Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten zur Ursache des Unfalls in Auftrag. Die Staatsstraße blieb während der Unfallaufnahme gesperrt.