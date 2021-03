Auto stößt mit Straßenbahn zusammen: Zwei Verletzte

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn sind in Mannheim zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Fahrer des Autos habe eine rote Ampel an einer Kreuzung missachtet und sei dann mit seinem Wagen mit der Straßenbahn zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Straßenbahn, in der sich keine Fahrgäste befanden, entgleiste durch den Zusammenprall. Beide Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke blieb für die Bergung für mehrere Stunden gesperrt. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

© dpa-infocom, dpa:210320-99-901752/2