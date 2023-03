Autobahn 5 wegen brennenden Lastwagen-Aufliegers gesperrt

Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Wegen eines brennenden Lastwagen-Aufliegers ist die Autobahn 5 bei Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) in Richtung Basel voll gesperrt worden. Nach Polizeiangaben kommt es deswegen zu erheblichem Rückstau. Einem Sprecher zufolge soll die Sperre voraussichtlich bis 9.00 Uhr andauern.

Nach Angaben der Polizei war der Auflieger am Donnerstagmorgen in Vollbrand geraten. Der Fahrer lenkte den Laster noch auf den Standstreifen und sattelte die Zugmaschine ab. Durch den Brand kam es zu starker Rauchentwicklung. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers allerdings niemand.