Autobahn 6 nach Unfall mit Autokran stundenlang gesperrt

Neuenstein (dpa/lsw) - Die Autobahn 6 Richtung Heilbronn ist am Montag nach einem Auffahrunfall mit einem Autokran für mehrere Stunden gesperrt worden. Der 74 Jahre alte Fahrer des Autokrans wurde lebensgefährlich verletzt und in eine Spezialklinik geflogen. Außer ihm wurde niemand verletzt.

Nach weiteren Angaben der Polizei war der Mann am Mittag mit seinem 48 Tonnen schweren Fahrzeug im stockenden Verkehr gegen einen vor ihm fahrenden Muldenkipper geprallt. An der Unfallstelle zwischen Neuenstein und Öhringen (Hohenlohekreis) bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Polizei schätzte den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf etwa 200 000 Euro.