Autobahn 8 bei Leonberg nach Lkw-Unfall gesperrt

Leonberg (dpa/lsw) - Die Autobahn 8 ist nach einem Unfall bei Leonberg (Kreis Böblingen) gesperrt worden. Ein Mann kam am frühen Mittwochmorgen mit seinem Lastwagen von der Straße ab und stieß gegen die Leitplanke, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, blieb noch unklar.

Die Polizei sperrte die A8 in Richtung Stuttgart. Außerdem wurden zunächst zwei Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe gesperrt. Später gab die Polizei einen gesperrten Fahrstreifen wieder frei. Es habe sich ein etwa acht Kilometer langer Stau in Richtung Stuttgart gebildet.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-577148/2