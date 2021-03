Autofahrer bei Unfall auf A81 schwer verletzt

Gerlingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A81 in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war der 28-Jährige mit seinem Wagen bei Gerlingen (Landkreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der schwer verletzte Mann musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte ihn am späten Samstagabend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-813694/2