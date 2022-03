Autofahrer droht mit Pistole

Eislingen (dpa/lsw) - Ein 60-jähriger Autofahrer hat in Eislingen (Landkreis Göppingen) fünf Insassen eines anderen Autos mit einer Pistole bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag kurz nach Mitternacht an einer Ampel. Es kam zum Blickkontakt zwischen dem 60-Jährigen und den Insassen des anderen Autos, wodurch sich der Mann offenbar provoziert fühlte. Zunächst habe er nur den Mittelfinger gezeigt und die Faust gehoben, schließlich dann aber die Waffe gezückt und mit dieser auf die Insassen des anderen Autos gezielt. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole.

Einer der Beteiligten, ein 17-Jähriger, erstattete Anzeige gegen den 60-Jährigen. Die Polizei ermittelte den Mann und beschlagnahmte die Waffe. Außerdem fanden die Beamten bei dem 60-Jährigen ein Springmesser. Dieses sei nach dem Waffenschutzgesetz verboten, so ein Sprecher der Polizei. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.