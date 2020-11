Autofahrer fährt Neunjährige an und flüchtet

Freiburg (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat an einer Kreuzung in Waldkirch ein Kind angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Neunjährige am Dienstagabend auf ihrem Kinderrad bei grüner Ampel die Straße überquert, als sie von dem Auto gestreift wurde. Das Mädchen sei dadurch mit seinem Rad auf die Fahrbahn gestürzt und habe sich leicht verletzt. Das Auto habe mit seinem Hinterreifen das Kinderrad überrollt und sei dann davongefahren, ohne dass sich der Mann am Steuer um das verletzte Kind gekümmert hätte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.