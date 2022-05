Autofahrer flüchtet nach Unfall mit vier Verletzten

Hockenheim (dpa/lsw) - Vier Menschen sind am Samstagabend bei einem Autounfall in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden - einer von ihnen schwer. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern, wie die Polizei mitteilte. Er hatte demnach die Vorfahrtsregelung missachtet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 22-jährige Fahrer eines anderen Autos ausweichen, so dass es in das stehende Fahrzeug eines 31-Jährigen krachte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderten beide Autos in eine Baustelle.

Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer sowie seine Mitfahrer im Alter von 20 und 21 Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon.