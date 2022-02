Autofahrer flüchtet vor Kontrolle: Fährt fast Polizistin an

Oberndorf/Sulz (dpa/lsw) - Der Fahrer eines gestohlenen Autos ist in Oberndorf (Kreis Rottweil) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat später fast eine Polizistin überfahren. Die Polizeibeamtin, die das Auto auf einem Firmenareal per Haltezeichen stoppen wollte, musste sich am Dienstag vor dem vorbeirasenden Wagen mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Erst nachdem ein Streifenwagen den Flüchtigen gerammt hatte, gab der 35 Jahre alte Fahrer in Sulz auf. Er wurde festgenommen. Das Auto, das offensichtlich aus einem Diebstahl stammt und mit gestohlenen Nummernschildern versehen war, wurde sichergestellt.

